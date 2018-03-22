بالفيديو.. الشلهوب يُنافس على أجمل أهداف الجولة الـ18

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين غزارة تهديفية، وسُجل فيها العديد من الأهداف التي تستحق أن تُنافس على لقب الأجمل.

ونشرت قناة “دوري بلس” الرسمية على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو لأجمل أهداف الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي احتلها هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح علي الزقعان في مرمى الباطن.

وانتهت مباراة الفتح والباطن في الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين بتحقيق الفريق الفتحاوي لفوز عريض بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليُعزز موقعه في المركز الرابع، واحتل الفريق السماوي المركز الـ11.

وجاء هدف نجم الفيحاء توفيق بوحميد في مرمى أُحد بالمركز الثاني في قائمة أجمل أهداف الجولة الـ18، وانتهى اللقاء بفوز فريقه بنتيجة 3/2، يليه هدف أسطورة الهلال محمد الشلهوب في شباك القادسية، والذي قاد الزعيم للفوز بالثلاث نقاط.

واحتل هدفا سيدريك أميسي وفهد الأنصاري في مباراة الاتحاد والتعاون المركزين الرابع والخامس بقائمة أجمل أهداف الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت المواجهة بهزيمة العميد بنتيجة 5/2.







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