بالفيديو.. الفتح يحول تأخره أمام الفيحاء لفوز بثلاثية

المواطن – مروة نبيل

انتهت –منذ قليل– مباراة الفتح والفيحاء التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، بفوز الفتح على الفريق البرتقالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدَّم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء سريعًا، حيث هز لاعبه نواف الصبحي شباك الفتح بعد مرور دقيقة واحدة على انطلاق المباراة، ونجح الفتح في تسجيل هدف التعادل في مرمى الفيحاء عن طريق لاعبه المتألق جواو بيدرو، في الدقيقة 19.

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تقدمه على نظيره الفيحاء في الدقيقة 38 عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل نواف الصبحي هدفًا بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2/1 لصالح الفتح.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفتح والفيحاء بشكل سريع للغاية، حيث سجل ماجد هزازي الهدف الثالث لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في مرمى الفريق البرتقالي في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وتمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، جوناثان غوميز، من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الثاني في شباك الفتح في الدقيقة 61، ولكن لم يستطع الفريق البرتقالي استغلال الدقائق المتبقية لتسجيل هدف التعادل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح رصيده لـ29 نقطة، مُحتلًا بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 28 نقطة في المرتبة الثامنة من المسابقة المحلية.







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