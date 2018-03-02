بالفيديو.. القادسية يتقدم على الباطن بثنائية

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مباراته أمام الباطن بشكل سريع للغاية، حيث نجح في التقدم بثنائية نظيفة بعد مرور 17 دقيقة فقط على بداية اللقاء.

وسجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، البرازيلي بيسمارك فيريرا، هدفين في مرمى الباطن في الدقيقتين الرابعة والـ17.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره القادسية اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين على ملعبه بحفر الباطن.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة قبل مباراة الجولة الـ23 اليوم، فيما يقع القادسية في المرتبة الثانية عشر برصيد 19 نقطة.







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