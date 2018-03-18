بالفيديو.. القوات المسلحة اليمنية تقتل 60 حوثياً بمعارك نهم وتستعد لتحرير عمران

المواطن - الرياض

تشهد مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء معارك عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية من تحقيق انتصارات متعاقبة، كبدت خلالها الميليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى.

ونجحت القوات المسلحة اليمنية مدعومة بطيران التحالف ورجال المقاومة الأبطال، من سحق الانقلابيين، وسقط خلال المعارك قرابة 60 حوثياً، وذلك في المعارك التي شهدتها سلسلة جبال عيدا.

ونجحت القوات المسلحة اليمنية في استعادة مواقع ميدانية باتجاه أرحب.

وقال صالح القطيبي، نائب رئيس المركز الإعلامي في القوات المسلحة اليمنية، إن أبطال الجيش اليمني تمكنوا من استعادة سلسلة جبال يام.

وأوضح نائب رئيس المركز الإعلام في القوات المسلحة اليمنية أن أهميتها تتيح السيطرة على عدد من القرى في مديرية أرحب ومنع الميليشيات من التسلل خلف القوات اليمنية.

وأعلن القطيبي مقتل أكثر من 15 قائداً ميدانياً في جبهة نهم، وتم تدمير عربات وتعزيزات، مشيراً إلى اكتمال الاستعدادات لتحرير مدينة عمران بمحافظة الجوف.







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