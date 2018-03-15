بالفيديو.. المياه توضح تفاصيل فاتورة الـ250 ألف ريال

المواطن - الدمام

كشفت المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية، عن تفاصيل إصدار فاتورة مواطنة، تقطن في حي الشاطئ بكورنيش الدمّام، والتي بلغت 250 ألف ريال.

ونشرت المديرية مقطع فيديو يوضح أن المبلغ الخيالي للفاتورة، يعود إلى “مشكلة تسريبات” في عدة أماكن بمنزل والدة الشاكي.

وكان نجل المواطنة صاحبة الشكوى، عبدالإله النعيم، قد أعلن تواصله مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر تغريدة على تويتر، أرفق فيها صورة الفاتورة.

وردت الوزارة بقولها إن المعاينة الفنية للمنزل، كشفت عن التسريبات، وأنه ستتم معاينة المنزل مجددًا بعد أسبوع، للتأكّد من حل مشكلة مبلغ الفاتورة.







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