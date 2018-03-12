بالفيديو.. النادي الأهلي يهزم إنبي ويتصدر ترتيب الدوري المصري

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في البقاء في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على نادي إنبي بنتيجة هدف دون رد، في إطار لقاءات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه المصري حسام البدري إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وضغط النادي الأهلي بقوة في مباراة إنبي، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول عبر مدافعه أيمن أشرف في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب التونسي علي معلول، ليقترب النادي الأهلي من الفوز والبقاء في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحاول النادي الأهلي خلال الشوط الأول تسجيل هدف آخر، ولكن دون جدوى، في ظل وجود أداء دفاعي قوي من لاعبي نادي إنبي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف دون رد على نادي إنبي، في مباراة أقيمت على ملعب بتروسبورت في القاهرة.

وفي الشوط الثاني واصل النادي الأهلي تألقه، حيث كان المارد الأحمر قريبًا من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب المغربي وليد أزارو، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية للكرة.

واستمر النادي الأهلي في ضغطه الهجومي، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون فائدة، في ظل قوة دفاعات نادي إنبي.

انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب أيمن أشرف ليسجل ثاني أهدافه مع المارد الأحمر في الدوري المصري بالموسم الحالي.

يذكر أن النادي الأهلي أصبح بحاجة لنقطة واحدة، وذلك من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي وللمرة الـ40 في تاريخه.

جاء حسام البدري لتدريب النادي الأهلي في صيف عام 2016 بعد المدرب الهولندي مارتن يول.

أصبح رصيد النادي الأهلي بعد الفوز 75 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري المصري.







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