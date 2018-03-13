بالفيديو.. النصر والباطن يُسيطران على أجمل أهداف الجولة

المواطن - مروة نبيل

سيطرت مباراتا النصر مع الاتحاد، والباطن أمام التعاون، على قائمة أجمل أهداف الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، التي نشرتها قناة “دوري بلس” الرسمية على موقع “يوتيوب”.

واحتل هدف النجم الجزائري عبد المؤمن جابو في مرمى نادي الاتحاد، صدارة قائمة أجمل أهداف الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، يليه هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، البرازيلي جوناثان بينتيس، في شباك التعاون.

وجاء هدف النجم المغربي محمد فوزير في شباك نادي الاتحاد في المرتبة الثالثة بقائمة أجمل أهداف الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفرض هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق محمد الكويكبي في مرمى الهلال نفسه في قائمة أجمل أهداف الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه قاد فريقه لتحقيق فوز مهم على الزعيم.

يُذكر أن النصر فاز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على نظيره التعاون بنتيجة 2/1، ونجح الاتفاق في هزيمة الهلال بهدفين مقابل هدف.







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