بالفيديو.. الهلال يتقدم على القادسية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى -منذ قليل- الشوط الأول من مباراة القادسية والهلال ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين بتقدم الزعيم بهدف نظيف.

وشهد الشوط الأول من مباراة القادسية والهلال محاولات قوية من لاعبي الفريقين، ونجح الفريق القدساوي في هز شباك الزعيم في الدقيقة 16، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود تسلل.

وحاول نيكولاس ميليسي فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة قوية في الدقيقة 20، ولكن لم تنجح محاولته، ليتكفل النجم محمد الشلهوب بإحراز الهدف الأول لنادي الهلال في شباك القادسية في الدقيقة 36 بعد تمريرة مميزة من أشرف بن شرقي.

ويحتضن إستاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر، اليوم الجمعة، مباراة القادسية ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز في مباراة اليوم للانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يأمل القادسية التعويض خلال أحداث الشوط الثاني وتسجيل التعادل من أجل الابتعاد عن المراكز المتأخرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يقع القادسية في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.







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