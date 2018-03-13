بالفيديو.. باطرفي يُفند مفهوم السيادة لدى تنظيم الحمدين

المواطن - الرياض

أثار اللاعب نيمار دا سيلفا ضجةً عالميةً، بعدما أكد رغبته في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر، حيث تدخّل أمير قطر.

صحيفة موندو دوبورتيفو الإسبانية أوضحت، في تقرير لها، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني طلب من رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي رفض بيع نيمار، بعد تداول نيته عن رغبته في العودة لفريقه برشلونة، أو ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن أمير قطر يعتبر بقاء نيمار في سان جيرمان مسألة مرتبطة بسيادة قطر؛ لأن نيمار ليس مجرد لاعب في نادي باريس سان جيرمان بل يمثل قطر، حسب الصحيفة.

وعلق د. خالد باطرفي، الكاتب والإعلامي، على هذه القضية بقوله: إن الموضوع أعمق وأهم من هذا، ولا أفهم كيف ينظرون إلى كل أمر بهذه الزاوية التي لها معنى أعظم وأسمى بكثير من تجنيس اللاعبين، وترى اليوم معظم لاعبي الأندية القطرية أجانب ولا يتحدثون اللغة العربية، هل هذا مفهوم السيادة؟! مفهوم السيادة أن تغصب لاعب ليس قطرياً أو عربياً أن يلعب لناديك!

وأضاف: “لا أفهم هل أيضاً مفهوم السيادة أن تطرد 6 آلاف قطري من قبيلة آل غفران التابعة لقبيلة آل مرة وهي من القبائل الأساسية في قطر؟”.

وتابع باطرفي أن الأمر يتعلق بالفهم الخاطئ لمفهوم السيادة لدى نظام الحمدين، كأنك تستطيع تجنيس مَن تشاء وتسحب الجنسية من آخرين، وكأن الدولة أصبحت مزرعة خاصة بهم أو ترعة، ليست بلداً له أنظمة وقوانين وله سكان أصليون يجب أن يحظوا بكل ما يحظى به أي مواطن، ليست شركة مفروشة في أي لحظة تطرد سكاناً وتضع سكاناً جدداً، كيف يمكن أن يحدث ذلك، نحن نتحدث عن بلد كان عدد سكانه عام 1996 لا يزيد عن 150 ألف مواطن، لما تطرد 6 آلاف يعني كأنك تطرد قرابة 5% من السكان.

وتعجب باطرفي بقوله: كيف يمكن أن يحدث ذلك بمجرد أنك تزعم أنهم تورطوا في محاولة انقلاب أو شيء من هذا القبيل؟ فتطرد الآخرين تستولي على أموالهم تستولي على أملاكهم تمنعهم من العمل، تضعهم في الصحراء بين المملكة وقطر بدون أي أوراق ثبوتية، فليس هذا بمفهوم السيادة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :