بالفيديو.. بلجيكا تسجل الهدفين الثالث والرابع في مرمى الأخضر

المواطن - الرياض

واصل المنتخب البلجيكي تألقه بشكل كبير في مباراته الودية أمام المنتخب السعودي؛ حيث نجح في تسجيل الهدفين الثالث والرابع.

تمكن لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، ميتشي باتشواي من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي في الدقيقة الـ77 بعد تمريرة جيدة من زميله كيفن دي بروين.

وفي الدقيقة الـ78 ضغط منتخب بلجيكا بقوة حتى تمكن اللاعب كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي من إضافة الهدف الرابع لبلاده بطريقة جميلة.

يذكر أن اللاعب روميلو لوكاكو كان سجل الهدفين الأول والثاني لمنتخب بلجيكا في الشوط الأول في مرمى فواز القرني حارس الأخضر.

فاز المنتخب السعودي على منتخب بلجيكا في مونديال 1994 بهدف دون رد سجله اللاعب سعيد العويران.







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