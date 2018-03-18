بالفيديو.. بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الروسية

المواطن - متابعة

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتيه بصوته في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها هو و7 مرشحين غيره.

وأدلى بوتين بصوته في مركز الاقتراع الذي اعتاد التصويت فيه في العاصمة موسكو.

وبلغت نسبة إقبال الناخبين على المشاركة في الانتخابات الروسية 37.7% حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم بتوقيت موسكو وفقًا للجنة الانتخابية.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج في تمام الساعة التاسعة ليلًا بتوقيت موسكو.

الجدير بالذكر أنه يتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية ثمانية مرشحين يتم إدراج أسمائهم على ورقة الاقتراع وفق الترتيب الأبجدي: سيرغي بابورين عن “الاتحاد الشعبي الروسي”، ورجل الأعمال بافل غرودينين عن الحزب الشيوعي الروسي، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب “الليبرالي الديمقراطي الروسي” والرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مستقل)، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك عن حزب” المبادرة المدنية”، ومكسيم سورايكين عن “شيوعيو روسيا”، والمفوض المعني بحماية حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف عن “حزب النمو”، وغريغوري يافلينسكي عن حزب “يابلوكو” الليبرالي.









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