بالفيديو.. ترامب يتوعد إيران أمام ولي العهد: سترون ما سأفعله بعد شهر

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بشكل قوي وجدي مؤكدًا انه سيتخذ قرارا هاما بشأن الاتفاق النووي مع طهران خلال شهر من الآن.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم في البيت الأبيض: خلال شهر سترون ما سأقوم به تجاه إيران.
وتعهد ترامب بالعمل مع المملكة للقضاء على الإرهاب.
وأضاف ترامب: إيران لا تتعامل بطريقة جيدة مع دول المنطقة.
عاجل | الرئيس #ترمب خلال لقائه #ولي_العهد: خلال شهر سترون ما سأقوم به تجاه #إيران. #الإخبارية #محمد_بن_سلمان_يلتقي_ترامب #محمد_بن_سلمان_في_أمريكا pic.twitter.com/tl8WIXFPBq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 20, 2018