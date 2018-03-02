بالفيديو .. تركي الفيصل يطلع على جهود مركز اعتدال لمكافحة الفكر المتطرف

المواطن - الرياض

زار رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف “اعتدال”.

رافق الأمير الفيصل خلال الزيارة مجموعة من الباحثين، حيث اطلع على جهود المركز الفكرية.

كما تعرَّف الأمير تركي الفيصل على أهم إستراتيجيات المركز الرقمية والإعلامية في مكافحة الفكر المتطرف.

رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية @KFCRIS الأمير تركي الفيصل

يزور مركز #اعتدال برفقة مجموعة من الباحثين، للاطلاع على جهود المركز الفكرية والتعرف على أهم استراتيجياته الرقمية والإعلامية في مكافحة الفكر المتطرف. pic.twitter.com/eayvkdvTWo — اعتدال | ETIDAL (@Etidal) February 28, 2018







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