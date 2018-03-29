بالفيديو.. تعرف على حقيقة اعتداء الأمانة على مبسط أرملة المدينة

المواطن - المدينة المنورة

كشفت أمانة المدينة المنورة الحقيقة وراء مقطع فيديو متداول لسيدة تتهم مراقبي البلدية ببعثرة مبسطها في ممشى العباس ومنعها من كسب قوتها كونها أرملة ومحتاجة.

وأكدت الأمانة، في بيان رسمي، أنه تم تنبيه السيدة بأن المباسط العشوائية مخالفة للأنظمة ولكنها لم تمتثل ورفضت مغادرة الموقع وبادرت بالتلفظ والتعنت والسب والشتم بألفاظ غير لائقة، وقامت بمخالفة الأنظمة والتعليمات وتصوير المراقبين أثناء أداء عملهم المتمثل في التحفظ على البضاعة (وهي عبارة عن مواد غذائية مجهولة المصدر بالإضافة إلى مصادر لإشعال النار).

وأوضحت الأمانة أن المرأة قامت ببعثرة أغراضها بنفسها لتصوير المقطع بحجة أن مراقبي الأمانة مَن قاموا بذلك، وتم على الفور جمع هذه الأغراض من قِبَل الأمانة والتحفظ عليها لتسليمها عند مراجعتها.

وأضافت الأمانة في بيانها: “هذه البائعة لها العديد من المشكلات والمواقف في عدة مواقع، وسبق للأمانة أن خصصت لها موقعاً ضمن بسطات النساء بجوار مسجد قباء، ولكنها رفضت الامتثال للحلول المقدمة من الأمانة.” ‏

وأكدت الأمانة أن ممشى العباس يهدف لخدمة الأهالي والمقيمين لممارسة رياضة المشي، وقد وفرت الأمانة أكشاكاً مرخصة لخدمة المرتادين، وبشكل كافٍ ونظامي.

وتابعت: “سبق أن كان هناك فئات من البساطين تم رصدهم على طول الممشى بمنظر غير حضاري ومشوه للممشى بشكل كبير، فقد تم منعهم منذ فترة زمنية طويلة لتوفر الخدمات النظامية في الموقع، وخلال الفترة السابقة لاحظ مراقبو البلدية الفرعية 8 بساطين رجال ونساء يقومون ببيع مواد غذائية مجهولة المصدر، وتقديم الشاي والقهوة بشكل عشوائي، ولا يحمل أفراد هذه البسطات شهادات صحية، وعلى إثر ذلك تم إشعارهم بالإزالة الفورية، وامتثل الجميع ما عدا المرأة التي ظهرت في المقطع المتداول”.

وبيَّنت الأمانة أنه سبق التحفظ على عامل يعمل مع السيدة من جنسية آسيوية وعلى كفالة الغير، مشددة على أن اللائحة الوزارية تمنع البساطين من جنسيات أخرى غير سعودية. ‏







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