بالفيديو.. تفاصيل مزاد معن الصانع بالمنطقة الشرقية

المواطن - الشرقية

ينطلق، اليوم الأحد، ولمدة خمسة أيام، المزادُ الأول لأملاك رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية.

وتم تخصيص مزاد معن الصانع الأول، الذي يستمر خمسة أيام في موقع مركز سعد الصناعي في المنطقة الشرقية، لبيع السيارات والمعدات التي يتجاوز عددها 900 شاحنة وحافلة وسيارة ومعدة ثقيلة.

وأوضح تكتل إتقان، في بيان، أن دائرة التنفيذ المشتركة بمحكمة التنفيذ في الخبر اطلعت على الاستعدادات كافة لتنفيذ هذا المزاد؛ حيث أشرفت على كل أعمال تجهيز الموقع المُعد للمزاد.

وأضاف التكتل أن عدداً كبيراً من الراغبين في المزايدة تقدم بطلبات الدخول إلى مزاد معن الصانع، متوقعاً أن يشهد المزاد مشاركة الشركات والمؤسسات والمستثمرين المحليين والخليجيين الذين لديهم أنشطة تجارية ذات علاقة، إضافة إلى عديد من معارض السيارات مِن مُختلف مناطق المملكة، ومشاركة عدد كبير من الأفراد.

وقالت إدارة تكتل إتقان: إن مزاد معن الصانع سيتم على أكثر من 300 سيارة متنوعة “سيارات سيدان، بيك أب، سيارات إسعاف، سيارات الجولف” تحمل علامات تجارية مختلفة، كما سيتم بيع 50 من “الدينات” الخاصة بنقل البضائع، النفايات.

كما سيتم عرض 150 حافلة كبيرة للبيع في مزاد معن الصانع اليوم سعة “50 و30 “راكب، إلى جانب بيع مقطورات تشمل مجموعة لوابد هيدروليك متعددة “ولوبد” بمحمولات عالية سطحات طويلة وأخرى لنقل السيارات، إضافة إلى مجموعة من البرادات بأحجام مختلفة، وصهاريج لنقل الوقود والمياه والصرف الصحي وصناديق قلابات.

كما سيتم خلال فعاليات مزاد معن الصانع بيع ما يزيد على 140 شاحنة مرسيدس “أكتروس، عادي، دفاع مدني، تانكي ماء، سكس قلاب، شاحنة حاوية، وسيتم كذلك بيع معدات من أنواع وموديلات مختلفة، إضافة إلى مولدات ومحولات كهربائية، ومكائن ومولدات موتير وآليات متعددة، و”كرينات” لكل الأعمال الإنشائية، معدات إنشائية لجميع المهام، ومجموعة “شيول” متنوعة، وحفارات أحجام مختلفة، ومجموعة رافعات شوكية إضافة إلى عديد من المعدات الأخرى.

وأكد التكتل أن الاستعدادات انتهت منذ وقت مبكر لاستقبال المستثمرين في مركز سعد الصناعي الواقع على (طريق بقيق العام باتجاه الظهران بعد كوبري الصناعية)، حيث تم الانتهاء من توزيع وترتيب وسحب المعدات والسيارات والباصات التابعة لرجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات في موقع بقيق بمجهود فريق عمل متكامل من مشرفين وأيد عاملة متخصصة في السحب والميكانيكا والكهرباء وقيادة المعدات المتنوعة والكبيرة وأنظمة الهيدروليك في الرفع والنقل إضافة لمعدات النقل من كرينات وناقلات وسطحات لتوزيع كل نوع في جهة معينة للعرض وإقامة المزاد عليها مع الأخذ في الاعتبار طريقة عرضها وتوزيعها الصحيح الذي يخدم عرضها على المستثمرين.

يذكر أن مزاد معن الصانع سيبدأ اليوم عند الساعة الرابعة عصراً ويستمر بقية الأيام حتى يوم الخميس على فترتين، الأولى تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، والفترة الثانية تبدأ من الساعة الثانية حتى صلاة المغرب.

ودشَّن مغردون وسماً بعنوان “معن الصانع”، حيث انهالت التعليقات ومقاطع الفيديو لاستعدادات مزاد معن الصانع.

وعلق أيمن الحمود بتغريدة أرفق معها مقطع فيديو لاستعدادات مزاد معن الصانع وعلق عليه بقوله: “التحضيرات النهائية لبدء مزاد سيارات معن الصانع”.

وعلق الكاتب والإعلامي راشد الفوزان بقوله: “دائرة التنفيذ المشتركة بمحكمة التنفيذ في الخبر تبدأ تنفيذ مزاد اليوم، ينطلق اليوم الأحد المزاد الأول من مزادات أملاك رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية”.

وعلق الكاتب خالد الغدير بقوله: “ينطلق الأحد ولمدة خمسة أيام مزاد لبيع ٩٠٠ سيارة ومعدات ثقيلة من أملاك رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية”.







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