بالفيديو.. جستينه يؤكد: ياسر القحطاني لا يُقدر تاريخه

المواطن - مروة نبيل

شن الناقد الرياضي عدنان جستينه هجومًا شديدًا على ياسر القحطاني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد وصف بعض الإعلاميين بـ”الإمعات”، عبر مقطع فيديو قصير.

وانتقد عدنان جستينه النجم ياسر القحطاني خلال تصريحاته لبرنامج “الخيمة”، المذاع على قناة KSA SPORTS، وقال: “هذا رأي ياسر القحطاني.. يجب أن نؤمن أن له رأي كما نُبدي نحن الرأي أيضًا”.

وتابع الناقد الرياضي تصريحاته الغاضبة من ياسر القحطاني قائلًا: “هو لديه احتقان نفسي مع الإعلام هذه مشكلته، وهذا ليس أول تصريح له.. لديه جوانب نفسية؛ لأنه أصبح لا يؤمن أنه انتهى كلاعب”.

وأضاف عدنان جستينه تصريحاته بشأن ياسر القحطاني قائلًا: “مشكلة ياسر القحطاني أنه لا يُقدر تاريخه أو يحترم إمكانياته ويكتفي بالصعود والحصول على الكأس، ولا يهتم بأن لديه زملاء آخرين لديهم الحق في ذلك”.

وعن دفع المدربين بالنجم ياسر القحطاني في المباريات، قال الناقد الرياضي: “هؤلاء الإمعة من يعطي له الضوء الأخضر باللعب.. الإمعة هم بعض الإعلاميين ينفخون فيه”.

واختتم عدنان جستينه تصريحاته بشأن ياسر القحطاني قائلًا: “يجب أن يحترم نفسه وتاريخه ويعرف المجد الذي حققه لنفسه لن يجلس يوم واحد آخر كلاعب”.

وكان ياسر القحطاني قد هاجم عددًا من الإعلاميين بعد خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره البلجيكي برباعية ووصفهم بـ”الإمعات”، وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إمعات.. كاد المريب أن يقول خذوني”.







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