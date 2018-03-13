بالفيديو.. حادث دهس مروع يقتل ويصيب 16 جزائريًا

المواطن - متابعة

لقي 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 12 آخرون معظمهم من الأطفال في حادث دهس مروع في إحدى ولايات الجزائر.

ووقع الحادث حين كان أشخاص يعبرون الطريق المحاذي لمدرسة ابتدائية بمنطقة عين الباردة، حيث فاجأتهم سيارة ودهستهم بشكل عشوائي.

وقالت مصادر إعلامية جزائرية إن الشخص الذي قام بالدهس معروف عنه أنه يعاني من اضطرابات عصبية، مشيرة إلى أن الشخص الذي كان يقود السيارة من نوع بيجو إكسبار يبلغ من العمر 56 سنة.

وقال شهود عيان إن السائق تجاوز الممهلات بسرعة قصوى واصطدم بالأطفال الذين تزامن وقت الحادث مع خروج التلاميذ، حيث تطاير معظم التلاميذ الذين اصطدم بهم ليدهس أيضًا رجلاً وامرأة كانا على حافة الطريق أدى إلى وفاتهما.







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