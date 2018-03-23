بالفيديو.. خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر أبشر

المواطن - الرياض

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن أنه بإمكان صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم، نقل معلومات الجواز القديم للجديد بكل سهولة عبر تطبيق منصة أبشر.

ونشرت الجوازات، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، خطوات ذلك الإجراء، وهي، على النحو التالي:

1- الدخول إلى التطبيق.

2- اختيار الخدمات الإلكترونية (من قائمة الخدمات).

3- اختيار (الجوازات).

4- اختيار (تحديث معلومات جواز للمقيمين).

5- الضغط على (البدء في استخدام الخدمة).

6- الاختيار إذا كان تابعا أو صاحب العمل.

7- اختيار الشخص المراد تحديث المعلومات له (تابعون أو مكفولون).

8- اختيار (التالي)، بعد التأكد من معلومات الشخص المختار.

9- تعبئة الفراغات (البيانات الجديدة).

10- الضغط على (تحديث معلومات الجواز).

11- بعد التأكد من صحة المعلومات، يجب التأشير على أيقونة (أوافق) على الشروط والأحكام، وأخيراً اختيار (التأكيد).

وقالت الجوازات : بهذه الخطوات البسيطة عبر منصة أبشر، أصبح بإمكان صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم نقل معلومات الجواز القديم للجديد.

بهذه الخطوات البسيطة عبر منصة #أبشر، أصبح بإمكان صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم من نقل معلومات الجواز القديم للجديد pic.twitter.com/QgOKxqCK1i — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) March 21, 2018

بشر







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