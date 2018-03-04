بالفيديو.. رئيس الهلال يوضح مصير القحطاني والشلهوب مع النادي

المواطن - محمد سمعه

أوضح الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، أن إدارة الزعيم لا تفكر في تجديد عقد الثنائي ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب مع بداية الموسم المقبل.

وتحدث نواف بن سعد لبرنامج “كورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية” قائلًا: لا أعتقد أنه سيتم التجديد لياسر القحطاني ومحمد الشلهوب، ونحن نعمل وفقًا لرؤية المدرب وخططه.

وأضاف رئيس نادي الهلال: في الموسم الماضي عندما كان رامون دياز متواجدًا وافق على تجديد عقد كل منهما لمدة موسم واحد، أما في المستقبل فالوضع سيكون مختلفاً.

وأكمل نواف بن سعد حديثه قائلًا: نحن كمجلس إدارة لا نفكر في تجديد عقد ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب ولا أعرف حقيقة ما يفكران فيه ولكننا سنرى ما الذي سيحدث.

وتابع رئيس الهلال: بلا شك ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب اثنان من أفضل اللاعبين في تاريخ الزعيم، وكان لهما دور كبير مع الفريق خلال الفترة الماضية.

يتواجد نادي الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

الأمير نواف بن سعد:

لا أعتقد أنه سيتم التجديد لياسر القحطاني ومحمد الشلهوب#نواف_بن_سعد_في_كورة pic.twitter.com/Ni9rMpEdTB — برنامج كورة (@korarotana) March 3, 2018







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