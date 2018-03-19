بالفيديو.. رسالة مهمة من عائض القرني إلى محمد صلاح

المواطن - الرياض:

أعرب الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني، عن شكره للاعب المصري المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لتمثيله الإسلام تمثيلًا حسنًا، مشيدًا بطريقة احتفاله بأهدافه، عبر السجود في الملاعب الأجنبية.

وقال الدكتور عائض القرني في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: أشكر اللاعب محمد صلاح أبو مكة، الذي مثل دينه ورسالته، وبلده مصر تمثيلًا حسنًا، وأنا أحب مصر وأعشق هذا الشعب الذي ينتج لنا الرواد والمبدعين والأبطال والعباقرة عبر التاريخ.

وأضاف القرني: أعلن أنَّ محمد صلاح قد مثل رسالة الإسلام الوسطي المعتدل، رسالة التسامح التي بعث بها سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله يقول لرسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

وأردف: غردت بفيديو على تويتر قُلت فيه لمحمد صلاح، إن سجدتك تعادل ألف محاضرة لأنك تعلن أمام الملايين أنَّ الربوبية لله، والعظمة لله، والإلوهية لله.

يشار إلى أنَّ صلاح نجح في تسجيل رباعية لفريقه ليفربول، أمام واتفورد، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي، مساء السبت الماضي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :