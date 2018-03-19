بالفيديو.. سقطة أودت بحياة لاعب في سيرك شهير

المواطن - متابعة:

لم يكن يتوقع لاعب سيرك دي سوليه الشهير، يان أرناود، قبل صعوده لتأدية أحد العروض؛ أنَّ حياته ستنتهي قبل أن ينهي هذا العرض.

ففي مقطع فيديو متداول، ظهر أرنوارد وهو ممسك بزميله أثناء تأرجحهما في الهواء، ثم أفلته وتأرجح بالحبل قبل أن يسقط على الأرض.

وما أن ارتطم بالأرض حتى هرع رجال الإسعاف إلى المكان، وتم نقله إلى مستشفى تامبا، حيث فارق الحياة إثر إصابته.

ونعى سيرك دي سوليه، في بيان له، أرناود الذي عمل مع السيرك لمدة 15 عامًا، لافتًا إلى أنَّه يقدم دعمه الكامل لعائلته.

يشار إلى أنَّ أرناود أنجب طفلتين، وكان يعيش مع أسرته في العاصمة الفرنسية باريس.







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