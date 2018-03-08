بالفيديو.. سكرتير علي صالح: إيران تحكم الانقلابيين وقطر تدعم الحوثي لهذا السبب

المواطن - الرياض

بعد سنوات من الصمت وبعد شهور من مقتل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، كشف أحمد الصوفي السكرتير الصحفي للرئيس اليمني الراحل كواليس ما يدور في الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين والدور الإيراني القطري في اليمن.

وقال الصوفي في لقاء مع قناة “الحدث”: إن إيران هي التي تحكم المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، والسفير الإيراني في صنعاء هو من يسير الوضع الاستشاري والسياسي لإدارة الوضع في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات.

وأشار إلى أن خبراء إيرانيين يعملون في مناطق سيطرة الحوثيين لإعادة تجميع الصواريخ وتركيبها وليس تصنيعها، نافياً أن يكون الحوثيون هم من يقومون بذلك؛ حيث يقوم الخبراء بتجميع القطع التي تدخل مهربة إلى اليمن ويوجهون بإطلاقها.

وعن دور قطر، قال الصوفي: إن الدوحة تريد أن تحتكر الدعم لفصيل يمني بعينه، وتبعث رسائل واضحة فيما يتعلق بوجود رموز يمنية داخل الدوحة، كما أنها ترعى المجاميع التي تعيش اليوم في تركيا، وتعمل على تقارب بين جناح في الإخوان المسلمين بقيادة توكل كرمان.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :