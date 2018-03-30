بالفيديو.. شاهد ماذا فعل أمير مكة أمام حافلة تحمل صورًا للشهداء

المواطن – مكة المكرمة

نشر حساب إمارة منطقة مكة مقطع فيديو لمستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وهو يقف عند مرور مركبة تحمل صور شهداء الواجب.

جاء ذلك ضمن مشاركات قافلة ملتقى مكة في دورته الثانية، تحت شعار “كيف نكون قدوة”.

وأطلق أمير منطقة مكة ملتقى مكة الثقافي، تحت عنوان “كيف نكون قدوة” الذي يستمر على مدى 3 أيام على الواجهة البحرية الجديدة بجدة.

وتضم القافلة عددًا من الأفكار والمبادرات التي ستقدمها الجهات الحكومية للحضور من خلال استعداد 12 جهة لتقديم خدماتها بشكل مباشر للمواطنين والمقيمين.







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