بالفيديو.. شباب سعودي يكسر ثقافة العيب ويعمل في غسل السيارات 

المواطن - الرياض

العمل لكسب الرزق ولقمة العيش ليس عيبًا، في أي مجال من المجالات، ولكن العيب هو التعالي والتكاسل عن العمل، والانتظار حتى تأتي الوظيفة.

بل وقمة العيب أن يجلس الشاب على المقهى أو في المنزل ينتظر أن ينفق عليه والده أو والدته، بعد هذه السنوات من الجد والتعب، ليحصلوا على أعلى الشهادات.

وفي هذا السياق ضرب مجموعة من الشباب المثل في العمل والجد وكسب الرزق بشرف، بل إن دخلهم بحسب قولهم، أفضل مما لو انتظروا الوظيفة.

وكشف تقرير عرضه برنامج “يا هلا” عن شباب سعودي من مدينة الدمام، قاوم ثقافة العيب وامتهن العمل في غسل السيارات، ليحصل على دخل يساعده في المعيشة، كما عرض البرنامج نماذج منهم.

وقال أحد هؤلاء الشباب: إنه يمتهن هذا العمل منذ 4 سنوات ولم يرَ فيه عيبًا، ما دام أنه رزق بالحلال، حيث يصرف على بيته وأولاده مما يتكسبه من هذا العمل، وأن هناك الكثيرين الآن يعملون في مطاعم و”بناشر”، معبرًا عن أمنيته أن يتمكن من فتح مغسلة سيارات.

وأضاف آخر، وهو ما زال طالبًا، أنه تلقى التشجيع لهذا العمل، وأن والده موافق على عمله، لمساعدة الأسرة في النفقات، وأنه يحصل يوميًّا على مبلغ من 100- 150 ريالًا، وأن ثقته في الله كبيرة.

شباب سعودي يقاوم ثقافة العيب ويمتهن مهنة (غسيل السيارات) #برنامج_ياهلا تشرف في هذا التقرير بالحديث عن نماذج مشرفة منهم pic.twitter.com/2ZgZQj8cVc — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 4, 2018







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :