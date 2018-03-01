بالفيديو.. ضبط سلع مغشوشة داخل مستودع متجر إلكتروني شهير

بالفيديو.. ضبط سلع مغشوشة داخل مستودع متجر إلكتروني شهير

2018/03/01
الساعة 11:38 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، 2500 سلعة مغشوشة خلال مداهمتها لمستودع متجر إلكتروني شهير.

وقالت التجارة في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن رجال الرقابة داهموا المستودع، وضبطوا 2500 سلعة مغشوشة ومقلدة من أدوات التجميل والزيوت والاستشوارات وملحقاتها.

وأوضحت الوزارة أنه تم إغلاق المستودع والرفع بأصحابه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

 

 

 

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