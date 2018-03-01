بالفيديو.. ضبط سلع مغشوشة داخل مستودع متجر إلكتروني شهير

المواطن - الرياض

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، 2500 سلعة مغشوشة خلال مداهمتها لمستودع متجر إلكتروني شهير.

وقالت التجارة في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن رجال الرقابة داهموا المستودع، وضبطوا 2500 سلعة مغشوشة ومقلدة من أدوات التجميل والزيوت والاستشوارات وملحقاتها.

وأوضحت الوزارة أنه تم إغلاق المستودع والرفع بأصحابه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

رجال الرقابة قبل قليل يداهمون مستودعا لمتجر إلكتروني شهير ويضبطون 2500 سلعة مغشوشة ومقلدة من أدوات التجميل والزيوت والاستشوارات وملحقاتها pic.twitter.com/17XpouZSDK — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) March 1, 2018







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :