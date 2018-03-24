بالفيديو.. ضرب جنوني لأم تسعينية على أيدي ابن عاق

المواطن - متابعة

وثَّق مقطع فيديو متداول واقعة يندى لها الجبين، بطلها ابن عاق، انهال على أمه التسعينية بالضرب المبرح.

ونشرت صحيفة “مترو” اللندنية، الواقعة المقززة، والتي يظهر فيها الابن يواصل ضرب أمه العجوز الجالسة على مقعد، وهي تحاول بلا حول ولا قوة أن تتقي ضرباته العنيفة التي تنهال على وجهها وجسدها الهزيل.

وفي لقطات تالية، يمسك الابن بعنق أمه في قسوة بالغة ويدفعها للأسفل ويواصل الاعتداء عليها، في مشاهد تتنافى مع أي قيم إنسانية.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن الواقعة حدثت في جنوب شرقي الصين، وأن الابن العاق اعتقل فور انتشار الفيديو، وبدأ التحقيق الرسمي في فعلته الشنيعة يوم الخميس الماضي.

وقال المتهم إن سبب الاعتداء على أمه هو إهمالها في ترتيب المنزل.







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