بالفيديو.. طفلة تعبر عن فرحتها بفوز النصر على طريقتها الخاصة

المواطن – عبدالناصر سيد

عبرت طفلة عن سعادتها بالفوز الذي حققه نادي النصر على نظيره الرائد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الثالثة والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم على طريقتها الخاصة.

وظهر مقطع فيديو لطفلة قامت بتقبيل رأس والدها أكثر من مرة في محاولة للتعبير عن فرحتها للفوز القاتل الذي حققه العالمي في المسابقة.

وجاءت فرحة الطفلة بعد الهدف القاتل الذي سجله محمد السهلاوي في الدقيقة 91 بعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

ولم تجد الطفلة طريقة لتعبر خلالها عن فرحتها إلا من خلال قبلة رأس والدها عدة مرات في لقطة رصدتها كاميرات التلفاز التي قامت بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وبفوز اليوم، ارتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير.







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