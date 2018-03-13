بالفيديو.. طيار أميركي يرصد جسمًا غريبًا يحلق فوق المحيط

المواطن - متابعة:

صوَّرت وحدات المراقبة الجوية التابعة للجيش الأميركي، لحظة مرور جسم غريب غير محدد المعالم فوق المحيط الأطلسي.

وأذاع الجيش مقطع الفيديو الذي التقطه أحد الطيارين التابعين لوحدة المراقبة، بينما كان يصيح في زملائه عبر اللاسلكي لعل أحدًا غيره قد رصد الجسم المحلق، ومن ثم يمكن التعرف عليه وتحديد نوعه ومكان انطلاقه ووجهته النهائية.

يشار إلى أنه تم رصد 12 جسمًا غريبًا من هذه العينة منذ عام 2015.

وكان خبراء أمنيون وعسكريون قد نصحوا، وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) بالتعامل بجدية مع ظاهرة هذه الأجسام الغريبة، كما مول البنتاجون بين عامي 2008 و2012 برنامجًا لدراسة تلك الظاهرة، وفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية.







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