بالفيديو.. فقد السيطرة على سلاحه الرشاش فأحال حفل زفاف إلى مأتم

المواطن - متابعة

تحوَّل حفل زفاف في باكستان إلى مأتم كبير، بعدما فقد أحد الحاضرين السيطرة على سلاحه الرشاش فقتل به 3 أشخاص وأصاب آخرين.

وفي التفاصيل قُتل 3 أشخاص وأصيب آخرون خلال حفل زفاف أقيم في باكستان، بعد أن فقد رجلٌ السيطرة على سلاحه خلال إطلاق نار احتفالاً بالزواج، فتحول العرس إلى مأتم.

ووثَّق مقطع فيديو متداول عددًا من الحضور في حفل الزفاف، يقفون على مسرح الحفل، حيث أخرج رجلٌ منهم مسدسًا وأطلق عدة أعيرة نارية احتفالًا بالمناسبة، فما كان من آخر إلا أن أمسك سلاحه الرشاش المعلق في كتفه، ليرد عليه، وبدأ في إطلاق النار لأعلى.

لكن الرجل فقد السيطرة على سلاحه الذي انخفض وظل يطلق النيران تجاه مَن كانوا يقفون على مقربة منه، فقتل ثلاثة وأصاب آخرين، في حادث مأساوي حوّل حفل الزفاف إلى مأتم كبير، وسط صراخ وصيحات الحضور.







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