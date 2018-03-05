بالفيديو.. في الأزهر والكاتدرائية ولي العهد يبحث تعزيز التسامح ومواجهة التطرف

المواطن - القاهرة

بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع شيخ الأزهر الشيخ الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، كلاً على حدة سبل تعزيز التعاون المشترك ومواجهة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم التسامح.

وكان شيخ الأزهر استقبل اليوم ولي عهد المملكة يرافقه وفد رفيع المستوى في مقر مشيخة الأزهر، حيث كان في استقباله عدد من كبار قيادات الأزهر الشريف.

وشارك فى اللقاء الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب ونشر الوسطية والسلام، كما يناقش الطرفان عددًا من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.

كما زار ولي العهد مقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية والتقى البابا تواضروس الثاني في لقاء تاريخي هو الأول من نوعه بين بابا الكنيسة القبطية وولي عهد المملكة العربية السعودية.







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