بالفيديو.. قصة رئيس هيئة الأركان الفريق الرويلي والتورنيدو قبل 29 عامًا

المواطن - الرياض

تداول مغردون مقطع فيديو يظهر الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان السعودية يعود إلى ما قبل 29 عاماً ، أيام حرب الخليج الثانية، المعروفة بعاصفة الصحراء حينما كان برتبة طيار وهو على متن طائرة التورنيدو الهجومية وهو عائد من مهمة.

ويظهر المقطع لقاء يجريه أحد المذيعين العسكريين، وهو يصعد لكابينة التورنيدو بعد هبوط الرائد فياض الرويلي من مهمة عسكرية ويتحدث عن مهمة يتم التخطيط مسبق ويتم تأديتها حسب التخطيط لها بحسب العربية نت.

وامتدح الرويلي طائرته التورنيدو وهو يقوم بأداء المهمات عليها، في ذلك الوقت معتبرها من أفضل الطائرات الهجومية على مستوى العالم.

والمعروف أن الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، القادم من أقصى الشمال السعودي، أكمل تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي، متنقلاً ما بين طريف وعرعر، قبل أن يلتحق بكلية الملك فيصل الجوية ويتخرج برتبة ملازم أول طيار.

ولم يكتفِ الرويلي بهذا الحد، وتم ابتعاثه إلى الولايات المتحدة الأميركية، ليكمل تدريبات الطيران في قاعدة “لاكلاند” وحصل على ماجستير في الدراسات الاستراتيجية من جامعة القوات الجوية الأميركية.

عاد الرويلي مجدداً إلى السعودية، ليبدأ مرحلة جديدة من العمل، تنقل في عدة قواعد عسكرية جوية، وتدرج في العمل حتى أصبح قائد سرب، ومن ثم قائد جناح، ثم أصبح مساعداً للقاعدة الجوية بالطائف، قبل أن يصدر الأمر السامي بتعيينه قائداً لقاعدة الملك فهد بالحوية التابعة للقطاع الغربي بالطائف، وقبل نحو خمس سنوات، تمت ترقيته بأمر ملكي لرتبة فريق ركن وتعيينه قائدًا للقوات الجوية.

وصدر أمر ملكي كريم الأسبوع الماضي بتعيين الرويلي رئيساً لهيئة الأركان العامة ضمن الخطط التطويرية لوزارة الدفاع، وترقيته لفريق أول ركن، وهي أعلى رتبة عسكرية يتم الوصول لها في المملكة.







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