بالفيديو.. قنصل المملكة بفرانكفورت: ما لمسناه من الألمان تجاه جنودنا يدعو للفخر

المواطن - الرياض

قال إبراهيم بن محمد الصبحي قنصل المملكة في فرانكفورت: إن ما لمسته المملكة في ألمانيا تجاه الجنود السعوديين يدعو للفخر.

وأضاف الصبحي خلال مقابلة له بقناة الإخبارية: “حقيقة ما لمسناه يدعو للفخر والاعتزاز، خاصة في كافة الأوساط الألمانية، خاصة في الأوساط الطبية من عبارات الإشادة والتقدير لجنودنا البواسل لروحهم العالية وعزيمتهم الصادقة في العودة لميادين الشرف وخدمة وطنهم”.







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