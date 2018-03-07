بالفيديو.. كابانانغا يقود النصر للفوز على الشباب في الوقت القاتل

المواطن – مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة النصر والشباب، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدف دون رد.

وحاول لاعبو النصر والشباب فض اشتباك التعادل السلبي خلال الدقائق الأولى من اللقاء، ولكن لم ينجحوا في هز الشباك لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الجولة الـ18 التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض بدون أهداف.

وتُعد أخطر فرص مباراة النصر والشباب خلال أحداث الشوط الأول في الدقيقة 36 التي أضاعها عبدالمؤمن جابو بغرابة شديدة، بعد تلقيه عرضية مميزة للغاية من الكونغولي جونيور كابانانغا.

واستمرت محاولات لاعبي النصر والشباب في بداية الشوط الثاني من المباراة، وكاد أن يحرز فرجاني ساسي الهدف الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61، إلا أن تسديدته ارتطمت بالعارضة التي حرمت العالمي من إحراز هدف التقدم.

ونجح الكونغولي جونيور كابانانغا في هز الشباك وسجل الهدف الأول لصالح النصر في مرمى الشباب في الدقيقة 83 من أحداث الشوط الثاني، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط هامة في مشواره ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده لـ37 نقطة، مُحتلًّا بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 29 في المرتبة العاشرة بالمسابقة المحلية.







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