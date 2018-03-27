بالفيديو.. كشف هوية الشاب المعتدي على سيارات الخليجيين بلندن

المواطن - لندن

كشفت الشرطة البريطانية عن هوية الشاب المعتدي على سيارات الخليجيين بالعاصمة لندن.

وأوضحت الشرطة أن الشخص الذي قام بتشويه العديد من السيارات الخليجية في العاصمة البريطانية لندن، هو شاب عربي يُدعى عدنان موسى باسم ويبلغ من العمر 24 عاماً.

وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنها عثرت على مخدرات بحوزة باسم، ووجهت له تهمة الضرب المبرح بسبب اعتدائه على إماراتي يدرس في لندن، وتهمة التخريب بسبب قيامه بتشويه عددٍ من المركبات الخليجية، إضافة إلى تهمة حيازة مواد مخدرة.

وكان الشاب الإماراتي عبدالله الحوسني الذي تصدى للمعتدي، وتعرضت سيارته للتشويه كذلك، قد قال في مقطع فيديو متداول بالأمس إن المعتدي انقض عليه وهو داخل سيارته المتوقفة في أحد الأحياء وسط لندن، وراح يضربه ويلكمه ويهدده بذبحه ويسعى جاهداً لإخراجه من السيارة لإلحاق أذى أكبر به.

وأضاف الحوسني أن المعتدي كان يضربه بعنف وقسوة وأنه قاوم المعتدي الذي بدأ يشعر بالتعب، فتمكن الحوسني من نزع القناع الذي كان يخفي به وجهه، فتراجع خوفاً من كشف هويته، وقال للحوسني: “اتركني عندي عائلة أعتني بها”.

وأوضح أنه تمكن بمساعدة لبنانيين حضرا من مطعم مجاور من محاصرة المعتدي حتى جاءت دورية شرطة واعتقلته، مرجحاً أن تكون دوافع الجريمة عنصرية.







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