بالفيديو.. كويتية تهدد بتفجير نفسها أمام البورصة : لا تقترب مني وإلا ستنفجر معي

المواطن - متابعة

هددت كويتية بتفجير نفسها أمام البورصة، بعد أن حملت في يدها لافتة كتب عليها “لا تقترب مني وإلا ستنفجر معي”.

وألقت الشرطة الكويتية القبض على السيدة، بعد جلوسها أمام مقر البورصة في الكويت حاملة لافتة كتب عليها تفصيلًا “لا تقترب مني وإلا ستنفجر معي، إذا كانت لديك أم أو أخت أو زوجة أو ابنة كويتية بادر بتصويري وانشر قضيتي للعالم”.

وبحسب مصادر صحيفة الأنباء الكويتية فإن المرأة الكويتية مطلقة وتتقاضى راتبا من الشؤون ومعاشا من راتب والدها ونفقة من طليقها، لكنها تريد السكن بإحدى العمارات غير أن أصحاب البناية رفضوا طلبها لكونها امرأة وحيدة وليس لديها أبناء أو أسرة مما جعلها تحتج بهذا الشكل الغريب.







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