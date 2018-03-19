بالفيديو.. كيف تعامل ولي العهد بوضوح وشفافية في حواره مع قناة CBS؟

المواطن - الرياض

أكد هشام الغنام، الباحث في الشؤون السياسية، أن حوار ولي العهد مع قناة CBS كان فرصة مناسبة لترى أمريكا الرغبة السعودية في التغيير من مهندس التغيير نفسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

خطوات التغيير والإصلاح

وأضاف الغنام في مداخلة مع “الاخبارية” أن هذه أسرع وأفضل طريقة لشرح هذا التغيير والإصلاح المتسارع الذي يجري الآن في السعودية، موضحاً أن الإصلاحات هذه والتغيرات، التي كان يتم تأجيلها، يتم التعامل معها بجدية.

وأكد الغنام أن الأمير محمد بن سلمان جاوب على الأسئلة بوضوح وشفافية، ومثال على ذلك أن الأمير محمد تناول تفاصيل حملة الفساد ونظرة الملكة للمنطقة، المملكة لا تقوم بخطوات متهورة، والهدف هو الإتقان والصالح العام، ولا يوجد ما تخفيه المملكة عن العالم في كل خطواتها منها عامل الإصلاح الديني، مؤكداً أن الرسالة وصلت في هذا اللقاء، وهذا كان مهماً وضرورياً الحقيقة.

كذلك تناول ولي العهد حملة الفساد ونظرة المملكة للمنطقة، مضيفاً أن استرجاع العالم من منتهكيه كان ضرورة، وهذه الخطوات الإصلاحية كانت ضرورية حتى لو كان هناك بعض الألم، فلا بد من تحمُّل هذا الألم؛ لأن مستقبل المملكة أهم من أي شخص وأي فرد.

إصلاحات هيكلية عميقة

وأكد الغنام أن هذا الوقت كان مناسباً لإجراء مثل هذه الإصلاحات والتعجيل بها، الدولة لا زالت بعافيتها وهذه فرصة لإحداث تغييرات كبرى، والمتخصصون يعلمون أن الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تقوم بها السعودية الآن ستكون أكثر فاعلية وأسهل كلما كانت الاقتصاديات أفضل والدولة في صحة أفضل.

الحديث عن إيران

وعن الحديث عن إيران أكد أن ولي العهد كان واضحاً دون أي مواربة، بمعنى أن المملكة تُقدّر التحالفات العالمية، وقادرة أيضاً عن الدفاع عن نفسها والتعامل بطريقة مختلفة مع عملية تطوير قواتها المسلحة.

وأضاف الغنام أن ولي العهد أكد أن المملكة سوف تعتمد على نفسها وستتخذ القرارات اللازمة لحفظ أمنها القومي ولن تنتظر الإذن من أي أحد للقيام بذلك.

فيديو | كيف تعامل #ولي_العهد مع سيل من الأسئلة المحرجة خلال حواره مع قناة CBS؟ #الإخبارية #ولي_العهد_على_قناة_CBS pic.twitter.com/GPeXOD4NZG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 19, 2018







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