بالفيديو.. لقطات لحطام صاروخ الرياض بعد تدميره

المواطن - الرياض

وثَّق مقطع فيديو متداول مجموعة من اللقطات لحطام صاروخ الرياض والذي تم إسقاطه ضمن 7 صواريخ أخرى أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، ليل أمس الأحد، وذلك عقب اعتراضها وتدميرها ومن ثم سقوط الشظايا؛ ما تسبب في مقتل مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين.

وظهر عدد من المواطنين والمقيمين بجوار ما وصفوه بأنه صاروخ الرياض بعد إسقاطه، غير آبهين باعتداءات الحوثي على المملكة، مشيدين بمهارة الدفاعات الجوية السعودية وقدرتها على قطع يد الميليشيات الإيرانية في اليمن.

وخرج المواطنون والمقيمون غير آبهين للبحث عن صاروخ الرياض، مؤكدين أن المملكة بلد الأمن والأمان، وأن محاولات الميليشيات الإيرانية لن تنجح في زعزعة استقرار المملكة والمنطقة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أفاد، في بيان، بأن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت 7 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المملكة، موضحاً أنه قد تم اعتراض 3 صواريخ منها نحو العاصمة الرياض.

كما أشار بيان التحالف إلى اعتراض صاروخ كان متجهاً نحو نجران، وآخر نحو خميس مشيط، فيما تم اعتراض صاروخين كانا متجهين نحو جازان.

بدوره أكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية، ومَن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.

وأعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أن سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني تسبب في استشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من الجنسية المصرية.







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