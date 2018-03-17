بالفيديو.. ليفربول يهزم واتفورد و #محمد_صلاح يسجل رباعية

المواطن - محمد سمعه

قاد الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، فريقه للفوز بخماسية دون رد على حساب ضيفه واتفورد، في إطار لقاءات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المصري صلاح بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول بعد مراوغة مميزة لمدافع واتفورد ليضع الكرة في شباك واتفورد.

وواصل النجم المصري تألقه، حيث نجح اللاعب في إضافة ثاني أهدافه وثاني أهداف ليفربول في الدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استمر تألق محمد صلاح؛ حيث صنع الهدف الثالث للريدز والذي سجله زميله البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة الـ50 عن طريق كعب القدم.

ولم يهدأ النجم المصري والذي أراد تحقيق رقم مميز له في مباراة واتفورد، حيث سجل الهدف الرابع لليفربول والهدف الثالث له في الدقيقة الـ77 بعد مراوغة لدفاعات واتفورد مع وضع الكرة في زاوية بعيدة عن حارس الفريق الخصم.

واختتم محمد صلاح مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس للريدز والرابع له ليكون أول لاعب مصري وعربي يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي مع صناعته هدفًا وحيدًا.

أصبح محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا متفوقًا على الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام والذي سجل 24 هدفًا.

أصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 63 نقطة في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 36 نقطة في المركز الـ11.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :