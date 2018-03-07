بالفيديو.. ماذا قال البريطانيون عن زيارة ولي العهد التاريخية؟

المواطن - الرياض

استقبل البريطانيون بكل حفاوة وترحاب زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدين أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا، بما ينعكس إيجاباً على مصالح الشعبين.

ورحب كثير من البريطانيين بقرارات ولي العهد الجديدة في المنطقة، كما دشن مغردون عبر مواقع التواصل هاشتاقاً بعنوان “مرحبا بالأمير السعودي”، تضمن عبارات ترحيب وإشادة بدور الأمير الشاب محمد بن سلمان في عمليات التغيير الجارية في المملكة، وتعزيز دورها في المنطقة والعالم، إضافة إلى ترحيب رسمي شمل لوحات إعلانية تزينت بصوره وعبارات ترحيب واسعة في العاصمة البريطانية.

دعم العلاقات الثنائية

وقال مدير المكتب التجاري البريطاني القائم بأعمال القنصل البريطاني بالمنطقة الشرقية السيد جاري، معلقاً على زيارة ولي العهد: “إن دورنا يتمثل في دعم العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا”.

وعبَّر جاري عن حماسه وتفاؤله بالزيارة التاريخية لولي العهد لبريطانيا، خاصة أنها الزيارة الرسمية الأولى له، كما أن رؤية المملكة 2030 لديها الكثير لتضيف للسعودية، رؤية عالمية فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والتطوير، خاصة في دمج المرأة السعودية في مجالات العمل المتعددة.

فرص استثمارية واعدة

ويشاركه الرأي جريم تومسون الذي يعتبر زيارة ولي العهد بمثابة منصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف تومسون، والذي يعمل بالمملكة منذ ١٧ عاماً، أن قطاعات الأعمال في مجالات النفط والغاز تعيش مرحلة ازدهار وتطور، وهذا ما يخلق فرصاً استثمارية للشركات البريطانية والعالمية بالسعودية، وهو الأمر الذي ينصح به الشركات باستغلال تلك الفرص العظيمة، وفقاً لـ العربية نت.

وتابع أن رؤية المملكة 2030 توفر فرصا عظيمة للتعاون الاقتصادي بين المملكتين. وعبَّر تومسون عن تفاؤله بزيارة ولي العهد السعودي إلى بريطانيا لفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري مع المملكة المتحدة، وعلى الشركات البريطانية استغلال هذه الفرص لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للسوق السعودي.

الثقافة العربية

وشاركت السيدات البريطانيات المقيمات في مشهد الترحيب والتفاعل مع زيارة ولي العهد لبريطانيا، حيث قالت السيدة سيليا التي جاءت للسعودية قبل خمس سنوات ونصف، إن السعوديين كرماء وودودون، وإنهم يبادرون بتقديم العون لجميع الأشخاص، واستشهدت بقصة لها حينما كانت هي وزوجها في الصحراء استضافهما رجل سعودي في خيمته المكيفة، وقدم لهما الغداء الفاخر المتنوع، هذا الموقف الذي مثَّل قمة التواضع والكرم ما زال عالقاً في ذهنها، إضافة لهذه التجربة فقد حظينا بمحاكاة الثقافة العربية والتراث الأصيل.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى بريطانيا مساء أمس في زيارة تاريخية يلتقي خلالها برئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وكبار المسؤولين البريطانيين.







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