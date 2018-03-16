بالفيديو.. ماذا قدَّم أجانب الهلال في الدوري هذا الموسم؟

المواطن – مروة نبيل

تشهد منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري تألقًا شديدًا من اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول بنادي الهلال خاصة أنهم أحرزوا العدد الأكبر من أهداف الزعيم هذا الموسم.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 42 هدفًا في منافسات الموسم الرياضي الجاري ببطولة الدوري السعودي للمحترفين حتى الجولة الـ24، وبلغت نسبة تسجيل اللاعبين الأجانب 54.76%.

ولعب الفنزويلي جيلمين ريفاس 21 مباراة مع الهلال في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وسجل 7 أهداف، وخاض البرازيلي كارلوس إدواردو 8 مباريات في منافسات الموسم الرياضي الجاري، وسجل 6 أهداف.

وأحرز السوري عمر خربين 4 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم خلال 13 مباراة، وخاض المغربي أشرف بن شرقي 4 مباريات وسجل هدفين فقط، حيث إنه انضم لصفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وخاض الأوروغواياني نيكولاس ميليسي 15 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونجح في تسجيل هدفين، ولعب الأرجنتيني إيزكويل سيروتي 5 مباريات، وأحرز هدفًا واحدًا، حيث إنه انضم للزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وخلال 6 مباريات لعبها المكسيكي ماتياس بريتوس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، سجل هدفًا واحدًا.







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