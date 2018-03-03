بالفيديو.. متحدثة خارجية قطر تُحدث نفسها بمجلس حقوق الإنسان

المواطن - متابعة:

أظهر مقطع فيديو، متحدثة وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر وهي تُحدث نفسها، بينما كانت الكراسي خالية داخل قاعة بمجلس حقوق الإنسان.

ولاقى الفيديو سخرية الكثير الذين علَّقوا بتعليقات طريفة، إذ قالت إحدى المُشاهدات: “صرَّح مصدر مسؤول لاحقًا – رفض ذكر اسمه – بأن جميع الكراسي تستنكر جميع ما قالته المتحدثة، وقد غادرت جميع الكراسي القاعة في وقت لاحق”.

وقال آخر “صراحة شيء مخجل يعني أنه اجتماع بخصوص ماذا؟، ومع من؟… أوراقكم بدأت تخسر “.

بينما أضاف سعد “لا هي منتبهة ولا القناة التي تظهر بها منتبهة، هؤلاء تعدوا مرحلة الجنون”.







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