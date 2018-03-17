بالفيديو.. محمد صلاح يسجل هدفًا على طريقة ميسي في واتفورد

المواطن - محمد سمعه

نجح المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في تسجيل هدف جميل للريدز في شباك واتفورد، وذلك خلال لقاء الفريقين اليوم، في إطار لقاءات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين لكرة القدم.

وتُقام مباراة ليفربول وواتفورد على ملعب الأنفيلد معقل نادي ليفربول.

وتمكن المصري محمد صلاح من تسجيل هدف رائع لليفربول في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، بعد مراوغة جيدة لأحد مدافعي واتفورد، ليكون الهدف مثل هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في شباك بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2015.

وبعد أن سجل محمد صلاح هدفه أصبح رصيده في عدد الأهداف بالدوري الإنجليزي 25 هدفًا في صدارة هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق هدف عن اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير.







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