بالفيديو.. مزايا أول حاسب لوحي يعمل بنظام Chrome OS من جوجل

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استعرضت جوجل رسميا أول حاسب لوحي في العالم يعمل بنظام تشغيل Chrome OS.

وتعاونت جوجل في تطوير هذا الجهاز مع شركة Acer ، ليزود بشاشة LCD بمقاس 9.7 بوصة بدقة عرض عالية 2048 x 1536 بيكسل ومعالج OP1 سريع الأداء وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت.

كما يحوي هذا الجهاز كاميرا أساسية بدقة 5 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 2 ميغابيكسل، وبطارية تكفيه للعمل أكثر من 8 ساعات متواصلة.

ويعد الجهاز الجديد أول حاسب لوحي في العالم يعمل بنظام “Chrome OS”، والذي حاولت غوغل طرحه في الهواتف والأجهزة الذكية مرارا، فضلا عن أنه قادر على التعامل مع شبكات الاتصال الخلوية وشبكات “Bluetooth 4.1” ومزود بمنافذ لبطاقات الذاكرة الخارجية “microSD”.

ويتوقع الخبراء في جوجل أن يصبح هذا الجهاز معتمدا في مؤسسات التعليم الأمريكية نظرا لمواصفاته المميزة وسعره المنافس الذي يبلغ 329 دولارا فقط.









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