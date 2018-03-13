بالفيديو.. مسرحي يُنافس نفسه على أفضل تصديات الجولة الـ24

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة القادسية والأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، تألقًا لافتًا من حارس مرمى الفريق فيصل مسرحي، الذي وقف سداً منيعاً أمام هجمات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

ونشرت قناة “دوري بلس” الرسمية على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو لأفضل تصديات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تصدرها حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية فيصل مسرحي.

وتسبب التألق اللافت من فيصل مسرحي في مباراة القادسية والأهلي بتواجده في المركز الثاني بقائمة أفضل تصديات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه لعب دورًا مهمًا في عدم إحراز الراقي لمزيد من الأهداف وخروج فريقه مهزومًا بأكثر من هدف.

وتواجد الجزائري رايس مبولحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، في المركز الثالث بقائمة أفضل تصديات الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين بعدما تألق في مباراة الهلال وقاد فريقه للفوز على الزعيم بهدفين مقابل هدف.

واحتل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ناصر المحيني المركز الرابع في قائمة أفضل تصديات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين بعد ظهوره بمستوى مميز أمام التعاون في المباراة التي حسمها فريقه بهدفين لهدف.

وجاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وليد عبد الله في المركز الخامس بقائمة أفضل تصديات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه تألق بشكل لافت وقاد فريقه للفوز على الاتحاد بنتيجة 3/1.







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