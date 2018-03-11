بالفيديو.. مطاردة بين 3 سيارات كادت تنتهي بكارثة بالرياض

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو مطاردة مثيرة بين ثلاث سيارات على الدائري الجنوبي في مدينة، الرياض، كادت أن تنتهي بكارثة مروعة.

وظهرت سيارتان عمد سائقاهما، مضايقة سيارة أخرى على الدائري الجنوبي في مدينة الرياض، حيث اقتصر الأمر على تصادم بسيط كاد أن يتحول لحادث مأساوي.

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب طرق الرياض على “تويتر”، سيارتين من نوع “فورد إكسبدشن” و”جي إم سي” في مطاردة للسيارة الصغيرة “هيونداي أكسنت” على الطريق، وعملا على مضايقة قائدها.

ثم ظهر في المقطع لاحقًا وقوع حادث للسيارة الأكسنت، وفرّ صاحبها من السيارتين، حتى إنه سار عكس السير في طريق سريع، ما قد يعرضه لحادث آخر.

سيارتين من نوع "فورد اكسبدشن" و "جي ام سي" في مطاردة لسيارة من "هونداي اكسنت" كادوا أن يتسببو بكارثة حقيقية الأسبوع الماضي في الدائري الجنوبي بسبب تهورهم وهمجيتهم. Cc @eMoroor (عبر @raed_arn) pic.twitter.com/CXx9i25WA0 — طرق الرياض (@Ruh_Rd) March 11, 2018







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :