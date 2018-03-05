بالفيديو.. مقتل الرزامي قائد الأمن المركزي لميليشيا الحوثي بصنعاء

بالفيديو.. مقتل الرزامي قائد الأمن المركزي لميليشيا الحوثي بصنعاء

2018/03/05
الساعة 6:56 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
2260
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكدت مصادر مطلعة مصرع قائد الأمن المركزي بصنعاء، الحوثي يحيى عبدالله الرزامي، في جبهة نهم.

ونشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو يظهر طائرات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تستهدف تجمعات وعربات لميليشيا الحوثي في الأراضي اليمنية.

يأتي ذلك فيما تحتدم المعارك على جميع الجبهات، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الانقلابيين الحوثيين خلال الأيام القليلة الماضية.

 

 

 

 

ِشارك على الفيس بوك



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :
ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :