بالفيديو.. مقتل الرزامي قائد الأمن المركزي لميليشيا الحوثي بصنعاء

المواطن - الرياض

أكدت مصادر مطلعة مصرع قائد الأمن المركزي بصنعاء، الحوثي يحيى عبدالله الرزامي، في جبهة نهم.

ونشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو يظهر طائرات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تستهدف تجمعات وعربات لميليشيا الحوثي في الأراضي اليمنية.

يأتي ذلك فيما تحتدم المعارك على جميع الجبهات، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الانقلابيين الحوثيين خلال الأيام القليلة الماضية.







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