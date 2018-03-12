بالفيديو.. مقتل شخصين إثر سقوط مروحية في نهر بنيويورك

المواطن - متابعة

أعلن مسؤولون أن طائرة مروحية تقل عدداً من الأشخاص سقطت في نهر بمدينة نيويورك؛ ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن شخصين.

وأضاف المسؤولون أن غطاسين من إدارات الطوارئ يعملون في موقع الطائرة التي غمرتها المياه جزئياً.

وأوضح المتحدث باسم رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، إيريك فيليبس أن هناك واحداً على الأقل من الناجين وسقط قتيلان على الأقل، فيما يواصل الغطاسون عملهم في المياه.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية قالت إن الطائرة، وهي من طراز (يوروكوبتر أيه.إس350) ، سقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :