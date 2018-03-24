بالفيديو.. ملخص مباراة ألمانيا وإسبانيا الودية

المواطن - محمد سمعه

سقط منتخب اللاروخا في فخ التعادل الإيجابي في مباراة ألمانيا وإسبانيا، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، في لقاء كان أقيم في مدينة دوسلدورف الألمانية.

وكانت مباراة ألمانيا وإسبانيا شهدت تألقًا كبيرًا من الحارس الإسباني دافيد دي خيا، والذي أنقذ مرمى اللاروخا من الكثير من المحاولات الخطيرة، والتي كانت كفيلة بتقدم المنتخب الألماني وتحقيق فوز كبير على حساب منتخب إسبانيا.

وشهدت مباراة ألمانيا وإسبانيا كذلك تألقًا كبيرًا من لاعبي اللاروخا مثل اللاعب أندريس إنييستا نجم نادي برشلونة الإسباني.

وقبل مباراة ألمانيا وإسبانيا سبق للمنتخبين أن تقابلا في نصف نهائي كأس العالم عام 2010 في دولة جنوب إفريقيا، في مباراة انتهت بفوز المنتخب الإسباني بهدف دون رد سجله اللاعب كارلوس بويول نجم نادي برشلونة السابق.

وبعد انتهاء مباراة ألمانيا وإسبانيا سيحاول المنتخب الألماني خلال الفترة المقبلة تحديد نقاط الضعف؛ وذلك من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباريات كأس العالم 2018.

وكان اللاعب رودريجو سجل هدف اللاروخا في مباراة ألمانيا وإسبانيا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ36 تمكن اللاعب الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونيخ، من تسجيل هدف التعادل للناسيونال مانشافات في مباراة ألمانيا وإسبانيا، والتي أقيمت على ملعب دوسلدورف في دولة ألمانيا.

ويعد منتخبا ألمانيا وإسبانيا من أعرق وأقوى المنتخبات في القارة الأوروبية والعالم؛ حيث سبق للمنتخب الإسباني أن نال لقب كأس العالم في مناسبة واحدة وكانت في عام 2010 بدولة جنوب إفريقيا، أما منتخب ألمانيا فنال لقب كأس العالم في 4 مناسبات كان آخرها في عام 2014 في دولة البرازيل.

ويملك منتخبا ألمانيا وإسبانيا العديد من النجوم العالميين في كرة القدم، مثل توني كروس نجم ريال مدريد وألمانيا والإسباني أندريس إنييستا والألماني توماس مولر وسامي خضيرة والإسباني سيرخيو راموس.







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