بالفيديو.. منتجات مغشوشة عبر سوق كوم.. قصة يرويها العليان

المواطن - الرياض
حذَّر المختص في التسويق الإلكتروني عبدالرحمن العليان من عمليات الغش عبر مواقع التسويق الشهيرة ومنها سوق كوم.
وقال العليان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قبل أربعة أيام نزلت تغريدة عن سوق كوم ومنتجات التجميل التقليد وتكلمت عن كم منتج ودخلت عليهم بالخاص وسألتهم هل جميع منتجات سوق أصلية قالوا نعم.
وأضاف طلبت من المنتجات طلبت، وأنا متأكد أنها تقليد، وبإذن الله بفك كرتون والكرتون الآخر بقوم بتسليمه لوزارة التجارة.
وتابع العليان “اليوم تلقيت اتصالًا من وزارة التجارة، ورحت وسلمت جميع المنتجات التقليد، وكذلك الأصلية وجزاهم الله خيراً كانوا متعاونين جداً وعلموني عن شيء جميل قسم جديد عندهم مخصص للتجارة الإلكترونية”.
تعليق واحد
صالح الغامدي
السلام عليكم سواء كانت السلعة أصلية أو تقليد مغشوشة أو مفشوشة سوق كوم لا يعطي المبلغ لصاحب السلعة إلا بعد ١٥ يوم ومع المشتري ١٥ يوم بدون أي سبب يقدر يرجع السلعة حتى لو صلى ركعتين إستخارة وغير رأية ماعليه إلا أن يدخل حسابة ويطبع قسيمة الإرجاع الخاصة بنفس السلعة ويتوجه بها مع السلعة إلى أقرب مكتب لشركة سمسا ويتم إرجاع السلعة في وجه صاحبها إن كانت مغشوشة ووزارة التجارة وجهت جميع الخلق أنه لا يشترون من أي موقع إلا بعد مايقرأون سياسة الإسترجاع والإستبدال ولاحد يجي يقول أني شغال في سوق وادافع عنهم والصراحة أكثر أسعار سوق غالية مقارنة ببعض المواقع الأخرى وسوق فقط وعاء يبيع التحار سلعهم فيه وسلامتكم اعتذر عن الإطالة