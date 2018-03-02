بالفيديو.. منتجات مغشوشة عبر سوق كوم.. قصة يرويها العليان

المواطن - الرياض

حذَّر المختص في التسويق الإلكتروني عبدالرحمن العليان من عمليات الغش عبر مواقع التسويق الشهيرة ومنها سوق كوم.

وقال العليان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قبل أربعة أيام نزلت تغريدة عن سوق كوم ومنتجات التجميل التقليد وتكلمت عن كم منتج ودخلت عليهم بالخاص وسألتهم هل جميع منتجات سوق أصلية قالوا نعم.

وأضاف طلبت من المنتجات طلبت، وأنا متأكد أنها تقليد، وبإذن الله بفك كرتون والكرتون الآخر بقوم بتسليمه لوزارة التجارة.

وتابع العليان “اليوم تلقيت اتصالًا من وزارة التجارة، ورحت وسلمت جميع المنتجات التقليد، وكذلك الأصلية وجزاهم الله خيراً كانوا متعاونين جداً وعلموني عن شيء جميل قسم جديد عندهم مخصص للتجارة الإلكترونية”.







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