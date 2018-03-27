بالفيديو.. منتخب مصر يخسر من اليونان بهدف نظيف

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب اليونان في تحقيق الفوز على المنتخب المصري بهدف دون رد، في مباراة ودية أقيمت في دولة سويسرا.

سجل اللاعب اليوناني كارليس الهدف الوحيد لمنتخب اليونان في الدقيقة الـ29 من عمر الشوط الأول برأسية متقنة.

اتسمت مباراة مصر واليونان بضعف في الأداء لدى المنتخب المصري مع وجود تفوق هجومي كبير للمنتخب اليوناني طوال أحداث الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استمر أداء المنتخب المصري دون فعالية على مرمى منتخب اليونان لتنتهي المباراة بفوز الإغريق بهدف دون رد.

يذكر أن هذه ثاني مباراة يخسرها منتخب مصر وديًّا خلال معسكره في سويسرا بعد خسارته يوم الجمعة الماضية من منتخب البرتغال بنتيجة هدفين لهدف.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :